Pronostic Espagne Suède : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

L’Espagne au défi d'une solide Suéde !

Décevante lors de la Coupe du Monde, la Roja a vu Luis Enrique succéder à l'intérimaire Fernando Hierro. L'ancien coach du Barca a connu des débuts parfaits avec deux très belles victoires sur l'Angleterre et la Croatie en Ligue des nations. La suite a été moins heureuse avec des défaites lors des matchs retours contre ces deux formations. Ces contre-performances ont éliminé les Espagnols de la phase finale de la LDN. Lors de leur début de campagne de qualification, les Espagnols ont réalisé un sans-faute pour le prochain Euro avec des victoires sur la Norvège (2-1) et sur Malte (2-0) et les Iles Féroés (1-4). Néanmoins, ces performances n'ont pas été éclatantes et prouvent que le football espagnol est dans une phase de reconstruction, confirmé par les échecs du Real et du Barca en LDC cette saison.

De son côté, la Suède se déplacera en Espagne avec un plan de jeu simple : contenir la pression espagnole et saisir la moindre opportunité. Ce schéma de jeu restrictif fonctionne puisqu'il a permis aux Vikings d'atteindre les quarts du dernier Mondial. Les partenaires de Durmaz ont également terminé premiers de leur groupe de Ligue des Nations, avant de bien démarrer ses éliminatoires (2 victoires à dom face à la Roumanie et Malte, pour 1 bon nul obtenu en Norvège). Habituée à défendre, la Suède a les armes pour résister aux attaques espagnoles et ne pas prendre une dérouillée.