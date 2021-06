Pronostic Espagne Suède : Analyse, cotes et prono du match d'ouverture de l'Euro + 2 Bonus de 200€ offerts

Deux Bonus spécial EURO pour parier sur Espagne Suède !

Nos paris sur Espagne - Suède

Profitez de 200€ offerts directs chez Winamax

Profitez de 200€ offerts directs chez Winamax

Profitez d’un 1er pari remboursé de 200€ chez Betclic dès la fin du match :

Profitez d’un 1er pari remboursé de 200€ chez Betclic dès la fin du match :

Une Espagne en reconquête

Une Suède accrocheuse

Des stars absentes de chaque côté

Les compos probables :

L'Espagne logiquement à Séville

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Espagne Suède :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour miser sur cette affiche Angleterre - Croatie de dimanche, on vous propose de parier chez 2 sites différents :1-vous offre(Déposez 100€ et Misez avec 300€).2-vous offre- Winamax vous offre le double votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et tentez de gagner- Peu importe le résultat, vous avez 200€ de paris gratuits pour continuer à miser !- Vous bénéficiez en + de 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et tentez de gagner- Peu importe le résultat, vous avez 200€ de paris gratuits pour continuer à miser !- Vous bénéficiez en + de 500€ de bonus pour jouer au poker- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.Sur le toit du monde de 2008 à 2012, l’Espagne a depuis perdu de sa superbe. Eliminée dès la phase de poule lors de la Coupe du Monde 2014, las’était inclinée en huitième de finale de l’Euro 2016 face à l’Italie et contre la Russie au Mondial. Suite à ces résultats décevants, la fédération espagnole a décidé de confier les rênes de l’équipe à Luis Enrique, qui a pour objectif de reconstruire une sélection compétitive. L’ancien coach du Barca a rajeuni laen incorporant des jeunes pousses comme Ferran Torres ou Dani Olmo. Au contraire, les Madrilènes du Real n'ont pas été convoqués par l'ancien sélectionneur du Barça. Les Espagnols n’ont pas connu le moindre problème pour se qualifier pour cet Euro en dominant leur groupe devant la Suède. Sur sa lancée, la sélection espagnole a réalisé une excellente Ligue des Nations, en finissant premier de son groupe devant l’Allemagne, la Suisse et l’Ukraine et participera au Final 4. Dans le cadre des préparations à l’Euro, l’Espagne a disputé deux rencontres amicales contre le Portugal (0-0) et contre la Lituanie (4-0). Lors de ce dernier match, laavait envoyé ses espoirs car l’équipe fanion était en isolation suite au test positif de Sergio Busquets.De son côté, la Suède avait réalisé un parcours intéressant à la Coupe du Monde en Russie avec un quart de finale face à l’Angleterre. Tombé dans le même groupe que l’Espagne lors des éliminatoires de l’Euro, la sélection suédoise a fait le job en assurant la 2place. La dernière campagne de Ligue des Nations a en revanche été décevante avec une dernière place de groupe derrière la France, le Portugal et la Croatie. En revanche, les Suédois ont parfaitement profité d’oppositions largement à leur portée pour remporter leurs deux premiers matchs de qualification au Mondial 2022 face à la Géorgie et le Kosovo. Récemment, les hommes de Janne Andersson ont disputé deux rencontres amicales, remportées face à la Finlande (2-0) et contre l’Arménie (3-1). Comme l'Espagne, la Suède a connu une préparation à l'Euro perturbée par la Covid, décelée chez plusieurs joueurs touchés.Espagnols et Suédois s’avancent vers ce premier match avec des interrogations. En effet, les deux sélections ont été touchées par le Covid, avec Busquets du côté de l’Espagne et les prometteurs Kulusevski et Svanberg pour la Suède. Au niveau des cadres de l'Espagne, on retrouve évidemment les Thiago Alcantara, Koke, Morata ou Azpilicueta. Non sélectionné par l’Equipe de France, Aymeric Laporte a décidé de choisir l’Espagne et devrait être titulaire en défense centrale en l'absence de Sergio Ramos. De retour en sélection lors du dernier rassemblement de mars, Zlatan Ibrahimovic, blessé, ne fait pas partie de la sélection pour l’Euro. Ce coup de tonnerre est préjudiciable pour les Vikings, au regard de l’excellente saison de Zlatan au Milan même les habituels cadres que sont Granqvist, Lindelöf, Larsson ou Forsberg, sont bien là.: Simon - M.Llorente, Pau Torres, Laporte, Alba - Koke, Thiago Alcantara, Pedri - F.Torres, Morata, Olmo.: Olsen - Lustig, Danielsson, Lindelöf, Bengtsson - Claesson, Ekdal, Larsson, Forsberg - Berg, Quaison.Ayant le net avantage de jouer tous ses matchs de poule à Séville, l'Espagne démarre son Euro par la Suède, une sélection qu'elle avait dominé lors des éliminatoires à cet Euro (victoire 3-1 en Espagne, nul 1-1 en Suède). Si on pensait que la Roja serait la sélection la plus touchée par la Covid, il n'y aurait finalement que Busquets de touché, tandis que la Suède va devoir se priver de deux pépites, Kulusevski et Svanberg. Sélection accrocheuse, la Suède n'arrive en revanche toujours pas à combler sa différence de niveau avec les très grandes nations du football. Et le forfait de Zlatan est sans doute un vrai coup dur dans cette quête. A domicile, l'Espagne devrait démarrer cet Euro par une victoire.avecavecqui vous offre 200€ de bonus au lieu de 150€ avec avec le code "RDJEURO"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, avec le code "SOFOOT10FREE"avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Espagne Suède encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !