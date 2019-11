Pronostic Espagne Roumanie : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

L’Espagne s’impose sans trembler face à la Roumanie !

Qualifiée depuis octobre et son match nul en Suède, la Roja a déroulé face à Malte ce week-end (7-0). Face aux Maltais, 7 joueurs différents ont inscrits des buts dont le jeune Dani Olmo qui évolue au Dinamo Zagreb et qui a déjà montré tout son talent en Ligue des Champions avec son club. Les Espagnols, décevants lors du Mondial russe, sont en reconstruction et espèrent repartir sur de bonnes bases. Sur le papier, l'effectif semble moins impressionnant depuis le départ à la retraite des Iniesta, Piqué ou David Silva mais les jeunes pousses espagnoles saisissent leurs chances à l'instar de Dani Olmo ou du Citizen Rodri. Les deux Parisiens Bernat et Sarabia ont joué l'intégralité du match contre Malte, Sarabia en ayant profité pour inscrire son 1but en sélection. De son côté, la Roumanie est troisième du groupe mais sous la menace de la Norvège. Les Roumains ne peuvent plus accrocher l'Euro 2020 depuis leur défaite vendredi face à la Suède (0-2). Les hommes de Contra ont fait le job face aux modestes formations de Malte et des Îles Féroé mais n'ont pas remporté la moindre rencontre face aux 3 "gros" du groupe : l'Espagne, la Suède et la Norvège. Logiquement, l'Espagne devrait s'imposer à domicile sans concéder de but, comme elle l'a fait sur 3 de ses 4 premiers matchs joués à la maison dans ces éliminatoires (1 seul but concédé face à la Norvège en mars dernier).