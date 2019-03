Pronostic Espagne Norvège : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

1

L’Espagne tranquillement face à la Norvège !

Eliminée prématurément de l'Euro 2016 et du Mondial 2018, l'Espagne se lance dans cette campagne de qualification à l'Euro 2020 sans réelle certitude. Leur début de Ligue des nations laissait présager d'un retour au premier plan avec des victoires contre l'Angleterre (2-1) et une fessée donnée à la Croatie (6-0). Mais les deux défaites enregistrées lors des matchs retours ont montré que tous les problèmes n'avaient pas été résolu. L'effectif espagnol reste néanmoins riche de pépites comme Ceballos (Real) et Rodri (Atlético) qui seront encadrés par de Gea, Busquets et Sergio Ramos. Avec une seule défaite au cours des 10 dernières rencontres, la Norvège arrive en confiance à Valence. Dans cette formation, on retrouve l'ancien stéphanois Selnaes et l'attaquant de Bournemouth Joshua King, à son avantage ces dernières semaines. Mais si les hommes de Lagerbäck ont remporté leur groupe de Ligue des Nations, leur groupe était assez clément avec la Bulgarie, la Slovénie et Chypre. Capable de battre la Croatie 6-0 à domicile et d'imposer sa patte sur une tel match, une Espagne ambitieuse peut s'imposer à la maison avec au moins deux buts d'écart.