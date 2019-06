Pronostic Espagne Etats-Unis : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

Les Etats-Unis assument leur statut face à l’Espagne

L'Espagne a terminé seconde de son groupe derrière l'Allemagne. Les joueuses ibériques ont lancé leur Mondial par une victoire sur l'Afrique du Sud (3-1) avec notamment un doublé de leur star Jenny Hermoso. Ensuite, les Espagnols sont tombées sur une équipe allemande opportuniste (1-0). Pour le dernier match face aux Chinoises, les deux sélections se sont quittées dos à dos, résultat qui arrangeait les 2 équipes. L'Espagne est une nation qui progresse année après année, mais face à la grande favorite de ce Mondial, ce sera compliquée pour la

Championnes du Monde en titre et plus grosse nation du foot féminin, les Américaines espèrent réussir le doublé. Impressionnantes lors de la phase de poule, les joueuses de Jillian Ellis n'ont pas encaissé le moindre but et ont au moins marqué à deux reprises lors de chaque rencontre. Tour à tout, les Américaines avaient explosé la modeste Thaïlande (13-0), dominé le Chili (3-0) puis maîtrisé la Suède. Pouvant utiliser Alex Morgan ou Carli Lloyd en point, les USA ont un potentiel offensif incroyable. Les Etats-Unis sont en pleine confiance et viennent d'aligner 9 victoires consécutives dont 8 sans encaisser le moindre but. Pour ce huitième, nous voyons les USA assumer leur statut face à l'Espagne et s'imposer.