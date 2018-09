Pronostic Espagne Croatie : Analyse, prono et cotes du match de la Ligue des Nations

La Roja pour confirmer

Dans ce groupe extrêmement relevé qui comprend l'Espagne, l'Angleterre et la Croatie, laa réalisé une excellente opération en s'imposant samedi à Wembley (1-2). Une victoire à domicile ce mardi placerait idéalement les Espagnols dans cette Ligue des Nations. Dans le premier onze de départ aligné par Luis Enrique, seulement 5 joueurs étaient déjà titulaires en 1/8e de finale du Mondial perdu contre la Russie : Nacho, Sergio Ramos, Sergio Busquets, Isco et David de Gea. Samedi dernier à Wembley, l'attaquant valencien Rodrigo (impliqué sur 4 buts lors de ses 5 dernières titularisations en sélections avec 3 buts et 1 passe décisive) s'est mis en évidence avec 1 but et 1 passe décisive. Saul Niguez a fait étalage de toute sa technique au milieu et a égalisé très rapidement après l'ouverture du score de Rashford. David de Gea, peu décisif en Russie, a rappelé qu'il était toujours l'un des meilleurs gardiens du monde avec deux superbes parades face à Rashford.De son côté, la Croatie s'est préparée à ce match en faisant match nul en amical au Portugal (1-1). Perisic avait ouvert le score pour les Croates mais ces derniers ont vu les Portugais revenir au score. Très bons en Russie, Modric et ses partenaires commencent cette Ligue des Nations avec quelques incertitudes offensivement puisque Mandzukic a pris sa retraite internationale tandis que Rebic et Kramaric sont blessés. Au Portugal, l'ancien attaquant caennais Ivan Santini a occupé la pointe mais n'a pas été en mesure de marquer. De plus, Subasic (retraite), Lovren (blessé) et Strinic (carrière mise en suspens) ne sont plus dans l'arrière-garde croate. Devant son public, l'Espagne peut confirmer sa victoire obtenue en Angleterre.