Pronostic Espagne Costa Rica : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde 2022

Bonus ParionsSport : Misez 50€ ⇒ Récupérez 100€

Exemples du Bonus ParionsSport

Nos pronostics pour Espagne - Costa Rica

Profitez de votre 1er pari DOUBLÉ chez ParionsSport (durée limitée)

Profitez de votre 1er pari DOUBLÉ chez ParionsSport (durée limitée)

Profitez de votre 1er pari DOUBLÉ chez ParionsSport (durée limitée)

L’Espagne de retour au 1er plan

Un Costa Rica expérimenté

Les choix de Luis Enrique

Les compos probables pour Espagne - Costa Rica :

L’Espagne tranquille pour son entrée en lice

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le nouveauest de 100€ et est très simple à comprendre :Vous misez votre 1pari jusqu'à 50€ et vous obtenez le double du montant de votre mise en bonus !- Vous faites un 1pari 50€ ⇒ Vous récupérez 100€- Vous faites un 1pari 25€ ⇒ Vous récupérez 50€Vous pouvez réaliser votre 1pari sur n'importe quelle cote.Ceest à durée limitée et se termine le 12 décembre.- Vous avez le droit à 100€ peu importe le résultat de votre 1pari de 50€- Misez par exemple votre 1pari de 50€ sur ce pari pour tenter de gagner- Peu importe le résultat du pari, vous récupérez 100€ pour continuer à miser !- Vous avez le droit à 100€ peu importe le résultat de votre 1pari de 50€- Misez par exemple votre 1pari de 50€ sur ce pari pour tenter de gagner- Peu importe le résultat du pari, vous récupérez 100€ pour continuer à miser !- Vous avez le droit à 100€ peu importe le résultat de votre 1pari de 50€- Misez par exemple votre 1pari de 50€ sur ce pari pour tenter de gagner- Peu importe le résultat du pari, vous récupérez 100€ pour continuer à miser !Meilleure nation du monde de 2008 à 2012, l’Espagne a ensuite progressivement décliné avec le vieillissement de la génération Iniesta/Xavi. Lors du Mondial russe, la Roja s’est fait surprendre dès les 8es de finale par le pays hôte. Cette compétition a été marquée par des atermoiements puisque Lopetegui, alors entraîneur, avait annoncé quelques jours avant le début du Mondial qu’il allait rejoindre le Real Madrid. En toute urgence, la fédération espagnole a licencié Lopetegui pour nommer Hierro. À la suite de la contre-performance russe, Luis Enrique a repris les commandes de la Roja. Le coach espagnol a réalisé un excellent travail, mais a dû prendre du recul à la suite de de gros problèmes d’ordre privé. Revenu peu de temps avant l’Euro, Enrique a misé sur de jeunes joueurs encadrés par quelques briscards comme Busquets. En Angleterre, la Roja a retrouvé ses lettres de noblesse pour se hisser en demi-finales, battue lors de la séance de tirs au but par l’Italie, future championne. Sur cette lancée, la sélection espagnole a remporté son groupe de Ligue des nations devant le Portugal, grâce à un dernier succès obtenu hors de ses bases (0-1). Comme quelques nations, l’Espagne a disputé une rencontre amicale avant le début de cette Coupe du monde et s’est imposée contre la Jordanie (1-3) grâce à ses jeunes Fati, Gavi et Williams.Le Costa Rica a surpris tous les observateurs en 2014 en se hissant en quarts de finale du Mondial au Brésil, battu par les Pays-Bas lors des tirs au but. Lors de la dernière édition en Russie en 2018, les Ticos ne sont pas parvenus à s’extraire de la phase de poules. Afin de décrocher son billet pour le Mondial, la sélection costaricaine a terminé en 4e position de la zone CONCACAF et a été contrainte de disputer les barrages. Tombé face à la Nouvelle-Zélande, le Costa Rica a fait le taf en s’imposant sur le plus petit des scores grâce à une réalisation très rapide de Joël Campbell (3e). Depuis cette qualification, les Costaricains ont disputé plusieurs rencontres amicales avec un nul contre la Corée du Sud (2-2), ou un succès sur l’Ouzbekistan (1-2). Récemment, le Costa Rica s’est imposé contre le Nigeria (2-0) dans un dernier match de préparation.Depuis qu’il a repris les commandes de la sélection, Luis Enrique s’est attelé à renouveler le groupe pour apporter de la fraicheur à une sélection qui était sur le déclin. L’ancien coach du Barça n’hésite pas à trancher dans le vif et n’a pas sélectionné De Gea, Thiago Alcántara, Aspas, Moreno, Oyarzabal ou Sergio Ramos. En revanche, Luis Enrique a convoqué les pépites Ansu Fati, Gavi, Pedri, Pino ou Williams. Ces jeunes pousses sont encadrées par Morata, Busquets, Alba ou Koke. À noter que les Parisiens Soler et Sarabia ont été appelés, ce qui n’est pas le cas de leur coéquipier Fabian Ruiz.En face, Sarabia et Soler retrouveront leur partenaire de club, Keylor Navas. Grand artisan de l’excellent parcours en 2014, le portier fait partie des légendes de la sélection et sera accompagné par quelques éléments expérimentés comme Bryan Ruiz. Le maître à jouer costaricain évolue toujours au plus haut niveau malgré ses 37 ans. Dans la Sele, on retrouve deux connaissances passées par la Premier League, Bryan Oviedo, le latéral gauche et Joël Campbell, le buteur de cette équipe qui a joué à Arsenal et Lorient.: Simon - Carvajal, Garcia, P.Torres, Alba - Gavi, Busquets, Pedri - F.Torres, Morata, Sarabia.: Navas - Martinez, Clavo, Duarte, Oviedo - Borges, Tejeda - Hernandez, Ruiz, Torres - Campbell.L’Espagne s’appuie sur un collectif bien huilé articulé autour d’une jeunesse florissante avec Gavi, Pedri ou Ansu Fati. Ces éléments apportent de la fraicheur et de la percussion à la Roja, qui a longtemps été trop dépendante de son Tiki-taka devenu prévisible. Les pépites espagnoles ont emmagasiné de l’expérience lors du dernier championnat d’Europe et ont une belle carte à jouer lors de cette Coupe du monde. Supérieure à son adversaire, l’Espagne ne devrait pas connaître de difficultés pour prendre le dessus sur la Sele. Toujours efficace en sélection (27 buts en 57 matchs), Álvaro Morata devrait occuper la pointe de l'attaque. Meilleur buteur de la Roja lors du dernier Euro, il peut démarrer cette Coupe du monde en trouvant le chemin des filets.Retrouvez le Pronostic Espagne Costa Rica encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !