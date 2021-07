Pronostic Espagne Argentine : Analyse, cote et pronostic du match des Jeux Olympiques

L’Espagne fait le taf face à l’Argentine

Avec pas moins de 6 joueurs présents lors du dernier championnat d’Europe, l’Espagne fait partie des grands favoris au titre lors de ces Jeux Olympiques. A l’instar de son ainée lors de l’Euro, la sélection hispanique a débuté moyennement cette compétition. En effet, pour leur premier match, les Espagnols ont été tenus en échec par l’Egypte (0-0). Largement dominatrice, la Roja a pêché dans le dernier geste. Au pied du mur face à l’Australie, l’Espagne a poussé toute la rencontre pour trouver la faille dans une solide défense australienne. Malheureux en début de rencontre, lorsque sa tentative a échoué sur la barre, le capitaine Mikel Oyarzabal a délivré ses coéquipiers en fin de rencontre en marquant le but décisif de la tête sur un service d’Asensio, rentré en jeu quelques minutes auparavant. Avec 4 points, l’Espagne a pris les commandes du groupe et serait assuré de se qualifier en quart de finale avec au moins un nul. De la Fuente, le sélectionneur espagnol dispose d’un effectif de grande qualité avec les Eric Garcia (FC Barcelone), Pedri (FC Barcelone), Asensio (Real Madrid), Unai Simon (Bilbao), Olmo (Leipzig), Oyarzabal (Sociedad) ou Pau Torres (Villareal).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Argentine s’est fait surprendre d’entrée par l’Australie (2-0). Rapidement menée au score, l’Albiceleste a ensuite vu Ortega être expulsé. Malgré une domination d’ensemble, l’Argentine s’est fait surprendre une seconde fois en contre en fin de rencontre. Pour son second match, les Argentins n’avaient pas d’autre choix que de s’imposer. Face à une sélection égyptienne qui avait résisté face à l’Espagne, l’Argentine a souffert mais s’est imposé sur le plus petite des marges grâce au joueur lensois Facundo Medina. Cette victoire a permis à l’Argentine de se replacer dans la course à la qualification. Pour être assuré de se qualifier, la sélection Albiceleste doit s’imposer face à l’Espagne, ou avoir un œil sur l’autre rencontre du groupe entre l’Australie et l’Egypte. Ce match décisif entre l’Espagne et l’Argentine s’annonce tendu, la Roja semble en bonne position pour se qualifier et devrait profiter de la prise de risque des Argentins pour faire la différence.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Espagne - Argentine détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !