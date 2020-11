Pronostic Espagne Allemagne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Espagne - Allemagne : des buts de chaque côté comme à l’aller

Le groupe 4 de la Ligue des Nations A nous offre une très belle affiche ce mardi entre l'Espagne et l'Allemagne. Cette opposition va déterminer quel sera le participant au Final 4 dans cette poule. Les deux sélections ont manqué le coche lors de la première édition en ne réussissant pas à sortir de la phase de groupe. Lors de cet exercice, lasemblait la mieux partie pour disputer les phases finales. Mais la défaite en Ukraine (1-0) et le nul en Suisse le week-end dernier (1-1) ont fait reculer les Espagnols en 2position de leur groupe, derrière l'Allemagne. Avant ces résultats, l'Espagne s'était imposée face à la Suisse (1-0) et l'Ukraine (4-0), et avait partagé les points avec la Mannschaft lors du match aller (1-1). A Stuttgart, la Roja a égalisé au bout du temps additionnel par le Valencian Gaya. Le week-end dernier, l'Espagne a été menée par la Suisse mais a eu à deux reprises l'opportunité de revenir au score sur penalty. Spécialiste de cette discipline, Sergio Ramos a vu ses deux tentatives être stoppées par Sommer. Finalement, l'attaquant de Villarreal Moreno a égalisé en fin de match.

De son côté, l'Allemagne est en pleine reconstruction. Les hommes de Joachim Löw sont sur une dynamique intéressante avec une seule défaite lors des 19 dernières rencontres, face aux Pays-Bas lors de la 1campagne de Ligue des Nations. Tenu donc en échec à domicile lors du match aller face à l'Espagne (1-1) et en Suisse (1-1), l'Allemagne a décroché sa première victoire face à l'Ukraine (1-2). Ensuite dans une rencontre spectaculaire, les Allemands ont de nouveau partagé les points face à la(3-3). Victorieux de la République tchèque en amical en alignant une équipe B (1-0), les partenaires de Neuer ont assuré l'essentiel face à l'Ukraine (3-1) avec une réalisation de Leroy Sané et un doublé de Timo Werner. Ce match décisif entre l'Allemagne et l'Espagne s'annonce ouvert et, comme à l'aller, des buts de chaque côté sont à prévoir.