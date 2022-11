Pronostic Espagne Allemagne : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur Espagne - Allemagne

L’Espagne, la jeunesse au pouvoir

L’Allemagne en danger

Sané de retour

Les compos probables pour Espagne - Allemagne:

L’Espagne enchaine face à l’Allemagne

Sur le toit du Monde de 2008 à 2012, l'Espagne a ensuite payé le déclin de la génération Casillas. Auteur d’un Mondial 2018 décevant, la Roja a ensuite misé sur Luis Enrique qui avait enchaîné les succès avec le FC Barcelone. Le sélectionneur espagnol est arrivé avec une idée bien précise d’installer progressivement la jeune génération. Au départ, Enrique avait gardé un cadre dans chaque ligne et s’appuie désormais sur 3 éléments avec Busquets, Alba et Azpilicueta. Ces trentenaires encadrent une génération dorée avec les Gavi ou Pedri qui ont remporté ces deux dernières années les titres de meilleur jeune. Déjà en vue lors du dernier championnat d’Europe avec une demi-finale face à l’Italie, l’Espagne a frappé fort pour son entrée en lice dans ce Mondial. En effet, les partenaires d’Aymeric Laporte ont pulvérisé le pauvre Costa Rica (7-0). Impressionnants de justesse dans la conservation du ballon, les Espagnols ont tourné en bourrique les Costaricains. Si ce résultat met en exergue la faiblesse des Ticos, il est aussi important de rappeler que des cadors se sont faits surprendre pour leur entrée en lice par des nations moins bien cotées. Récemment, la Roja a remporté son groupe de Ligue des Nations devant le Portugal et s’est qualifié pour le Final 4. Les Espagnols ont obtenu ce ticket en dominant le Portugal chez lui dans un match où les Lusitaniens avaient largement dominé, mais où la Roja a montré aussi qu’elle était capable de faire le dos rond (1-0).Championne du Monde en 2014, l’Allemagne avait ensuite subi la malédiction du champion sortant en se faisant sortir dès la phase de groupe lors du Mondial 2018 en Russie. Depuis l’élimination en 8e de finale de l’Euro par l’Angleterre, Hansi Flick a repris les rênes du Nationalelf. L’ancien coach du Bayern, à l’instar de Luis Enrique, a décidé de miser sur une nouvelle génération. Ce choix a vite été payant puisque l’Allemagne s’est qualifiée brillamment pour cette Coupe du Monde. Cependant, depuis quelques rencontres, les Allemands rencontrent de plus en plus de difficultés à s’imposer. Pour son entrée en lice dans ce Mondial, l’Allemagne a rapidement imposé sa mainmise sur le Japon. Logiquement, Gundogan a ouvert le score sur penalty. Ensuite, la sélection allemande a eu de multiples opportunités d’aggraver le score, ce qui a laissé les Japonais dans le match. Ces derniers ont profité de deux contres bien menés pour renverser la tendance. Cette défaite oblige l’Allemagne à prendre au moins un point lors de cette rencontre. En effet, en cas de revers, l’Allemagne devrait être éliminée de la Coupe du Monde.Luis Enrique ne devrait rien changer dans son XI qui a balayé le Costa Rica. L’ancien coach du Barca devrait confier les clés de l’équipe au duo Pedri – Gavi très percutant lors du 1er match. Offensivement, Ferran Torres est en pleine réussite avec la sélection et devrait profiter des offrandes de ses coéquipiers. A noter que Luis Enrique avait surpris tout son monde en alignant Rodri en défense centrale face au Costa Rica. Le milieu de City a montré une nouvelle fois son intelligence de jeu en s’adaptant parfaitement à ce nouveau rôle.Du côté du Nationalelf, Flick devrait bénéficier du retour de Leroy Sané. Le joueur du Bayern est un renfort de poids dans un secteur offensif déficient contre le Japon. En effet, les attaquants allemands ont raté de nombreuses opportunités de tuer le match et l’ont ensuite payé. Sané, très bon cette saison, pourrait être l’atout efficacité de l’Allemagne. L’autre axe de travail vient de la défense où le côté gauche Schlotterberck – Raum s’est montré fébrile. Kehrer pourrait en profiter pour retrouver une place dans le XI.: Simon - Carvajal, Garcia, P.Torres, Alba - Gavi, Busquets, Pedri - F.Torres, Asensio (ou Morata), Sarabia.: Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Gündogan - Gnabry, Müller, Sané (ou Musiala) – Havertz (ou Sané).Forte de son expérience lors du dernier championnat d’Europe, l’Espagne semble avoir passé un nouveau palier. Lors de la dernière Ligue des Nations, les Espagnols ont montré qu’ils étaient capables de gagner des rencontres où ils étaient malmenés dans un climat hostile. Les jeunes pousses choisies par Luis Enrique évoluent également dans des grands clubs qui disputent des affiches importantes toutes les semaines. En pleine confiance après son large succès face au Costa Rica, l’Espagne affronte une Allemagne blessée, qui bénéficie du retour important de Sané, dont la percussion et la vitesse devraient apporter de nouvelles possibilités au Nationalelf. Au regard de la dynamique actuelle des 2 sélections, l’Espagne semble la mieux armée pour s’imposer ce dimanche.Retrouvez le Pronostic Espagne - Allemagne encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !