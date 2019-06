Pronostic Espagne Afrique du Sud : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

L’Espagne frappe d’entrée face à l’Afrique du Sud !

Le football espagnol a conquis ces dernières années beaucoup de trophées et la galerie pourrait être complétée avec cette équipe féminine. Sans résultat significatif pendant des années, le foot féminin espagnol est en pleine progression. L’an passé, les Ibériques ont presque tout raflé chez les jeunes et ont montré leur potentiel face à de grandes nations comme lors de leur victoire face au Brésil (2-1). Au niveau du jeu, l’ADN est le même que celui pratiqué par la Roja, avec un football basé sur le redoublement de passes. L’Espagne peut compter sur Jenni Hermoso pour marquer et faire la différence. Meilleure buteuse de Liga, l’attaquante de l’Atlético sera l’arme offensive numéro 1 des Espagnoles.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Pour leur entrée en lice, les Ibériques ont un match à leur portée face à l’Afrique du Sud. Lessont tombées dans un groupe extrêmement relevées et s’attendent à souffrir. Finalistes de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, les Sud-Africaines n’ont plus remporté un match depuis le mois de novembre 2018. Leeurs deux derniers matchs amicaux se sont terminées sur des scores lourds : défaites 7-2 face à la Norvège et 3-0 contre les USA. Pour cette rencontre, nous voyons un match ouvert avec plus de 2 buts.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(148€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Espagne Afrique du Sud encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !