Pronostic Equateur Venezuela : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

L’Equateur prend sa revanche sur le Venezuela

L'Equateur est la grande surprise des qualifications pour le Mondial 2022 en Amérique du Sud. En effet, aux deux tiers de ce mini-championnat, la sélection pointe en troisième position avec 4 points d'avance sur la première sélection non qualifiée, le Chili. Ce bon passage s'explique notamment par de très bons résultats à domicile, où les Equatoriens affichent un bilan de 4 victoires (Uruguay, Colombie, Paraguay, Bolivie), un nul (Chili) et une seule défaite face au Pérou. Lors du dernier rassemblement international, la Tri avait connu un résultat décevant en déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge, qu'il n'est autre que le Venezuela avec une défaite (2-1). Pour les matchs à venir, l'Equateur sera privé d'Enner Valencia, le capitaine de cette sélection. En revanche, le buteur Michael Estrada sera bien présent. Le joueur du club mexicain de Toluca est le meilleur buteur de sa formation avec 5 réalisations.

En face, le Venezuela est certainement à l'heure actuelle avec la Bolivie, la sélection les plus faibles d'Amérique du Sud sur le papier. La Vinotinto pointe d'ailleurs en dernière position des éliminatoires pour le Mondial 2022 avec un retard considérable. Lors de cette campagne de qualification, le Venezuela ne s'est imposé qu'à deux reprises à l'aller face à l'Equateur et contre le Chili, les 2 fois à domicile. Ces victoires sont également les deux seules lors des 16 dernières rencontres disputées toutes compétitions confondues. Dans cette équipe, on retrouve le portier lensois Farinez et le milieu de terrain du Torino Tomas Rincon. Beau 3e dans cette poule AmSud, l'Equateur devrait s'imposer face à une sélection vénézuélienne qui a perdu toutes ses rencontres en déplacement.