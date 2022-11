Pronostic Equateur Sénégal : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

Dépose 100€ et mise avec 200€ sur Eequateur Sénégal

Exemples de ce bonus ZEbet en fonction du montant de votre 1er dépôt

Nos paris sur Equateur - Sénégal

L’Equateur sûr de sa force

Le Sénégal y croit encore

Des absents de marque de chaque côté

Les compos probables pour Equateur - Sénégal :

Une rencontre fermée

 L'Equateur a réussi à se qualifier pour cette Coupe du Monde en se sortant des très relevés éliminatoires de la zone Amérique du Sud. La sélection équatorienne a terminé en 4e position derrière des sélections comme le Brésil, l’Argentine ou l’Uruguay mais devant le Chili, le Pérou ou la Colombie. Sûre de sa force, la Tri a réalisé une excellente entame de compétition. Lors du match d’ouverture face au pays hôte, les Equatoriens ont pris logiquement le dessus sur le Qatar (2-0) grâce à un doublé du capitaine Enner Valencia. Peu mis en difficulté lors de cette rencontre, l’Equateur a haussé son niveau face aux Pays-Bas. Mal parti dans leur match avec un but concédé dès la 6e minute, les partenaires de Hincapie ont progressivement mis la main sur la rencontre. Dès le début de la seconde période, l’Equateur est revenu à égalité grâce à l’inévitable Valencia. Par la suite, la Tri a été toute proche de s’imposer mais la frappe de Plata est venue fracasser la barre. Avec 4 points, l’Equateur est en seconde position et n’a besoin que d’un nul pour assurer sa place en 8e de finale.De son côté, le Sénégal est arrivé au Qatar avec son titre de champion d’Afrique décroché en début d’année au Cameroun. Pour décrocher sa place au Qatar, les Lions de la Teranga ont âprement lutté pour sortir l’Egypte dans une double confrontation qui s’est jouée aux tirs aux buts. Lors de son premier match dans cette Coupe du Monde, les protégés d’Aliou Cissé ont livré une prestation intéressante mais ont payé cash l’erreur de jugement d’Edouard Mendy, qui a offert l’ouverture du score aux Bataves. Au pied du mur lors de leur opposition face au Qatar, les Sénégalais ont cette fois profité de la fébrilité du pays hôte pour ouvrir le score par l’ancien Rémois Dia. Ensuite, les Lions ont étalé leur supériorité pour s’imposer par deux buts d’écart, ce qui permet au Sénégal d’avoir une différence de buts nulle. Avec 3 points au compteur, le Sénégal est maître de son destin lors de cette dernière rencontre et va devoir prendre le dessus sur l’Equateur pour se hisser en huitième de finale et renouveler leur performance de 2002.Pour disputer ce Mondial, le Sénégal ne peut pas compter sur son meilleur joueur, Sadio Mané. Le joueur du Bayern Munich s’est blessé lors de la dernière journée de Bundesliga et a dû se contraindre à déclarer forfait. En revanche, Aliou Cissé peut compter sur les importants Edouard Mendy (Chelsea) et Koulibaly (Chelsea). Offensivement, les joueurs passés par la Ligue 1 comme Diedhiou ou Dia, et d’autres toujours présents en France comme Dieng se sont distingués en marquant les buts contre le Qatar. A noter également la très bonne entrée en jeu de l’attaquant Ndiaye qui évolue à Sheffield.L’Equateur devrait également se passer de son meilleur élément puisque Valencia (auteur des 3 buts de sa sélection) est sorti touché en toute fin de rencontre et est incertain pour cette affiche. La Tri va s’appuyer sur les excellents Hincapie, Estupinan, Caicedo, mais aussi sur les Plata ou Estrada.: Galíndez - Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñán - Plata, Méndez, Moisés Caicedo, Ibarra - Estrada, Rodriguez.: E.Mendy - Sabaly, Diallo, Koulibaly, Jakobs (ou Ballo-Touré) - Pape Gueye, Idrissa Gueye, Nampalys Mendy - Sarr, Dia, Diatta.Cette rencontre est décisive pour la qualification en 8e de finale. Si l’Equateur peut se contenter d’un match nul, le Sénégal est contraint de s’imposer. Malgré cet enjeu, les Sénégalais ne devraient pas se jeter inconsciemment à l’attaque mais attendre la bonne opportunité pour ne pas se faire punir par les contres équatoriens. Très solide depuis le début du Mondial, l’Equateur devrait pouvoir contenir les velléités offensives du Sénégal pour décrocher sa place en 8e de finale du Mondial.Retrouvez le Pronostic Equateur Sénégal encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !