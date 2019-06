Pronostic Equateur Japon : Analyse, prono et cotes du match de la Copa América

Une qualif à aller chercher pour l'Equateur et le Japon !

Dernier de ce groupe avec 0 point, l'Equateur a confirmé sur ce début de Copa América les problèmes entrevus lors de ses derniers matchs amicaux et de la fin des éliminatoires de la zone AmSud. Pour son premier match dans cette Copa América, l'Équateur a été largement battu par l'Uruguay (4-0), avant de faire un meilleur match face aux Chiliens (perdu finalement 2-1 en fin de rencontre). Pouvant toujours se qualifier, les partenaires des deux Valencia (Antonio de Man U et Enner l'ancien de West Ham) devront absolument l'emporter pour espérer voir les 1/4 de finale.

De son côté, le Japon possède un point dans ce groupe et peut également toujours se qualifier pour les 1/4. Arrivé au Brésil sans de nombreux cadres (Nagatomo, Hiroki Sakai, Yoshida, Kagawa, Haragushi, Inui, Makino, Osako et Muto sont tous absents), la sélection nippone a d'abord pris l'eau face au Chili (4-0) avant d'aller chercher un nul heureux face à l'Uruguay (2-2) grâce à un doublé du prometteur Miyoshi. Accrocheurs face à la Celeste, le Japon va sans doute encore tout donner sur cette dernière rencontre et on pourrait assister à un match ouvert entre deux équipes qui vont devoir gagner pour espérer se qualifier.