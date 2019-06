Pronostic Equateur Chili : Analyse, prono et cotes du match de la Copa América

Le Chili confirme face à l’Equateur

Pour son premier match dans cette Copa America, l'Equateur a été largement battu par l'Uruguay (4-0). Les partenaires de Valencia n'ont rien pu faire face à Cavani, Suarez and co. Ce revers confirme les difficultés actuelles de la formation d'Hernan Gomez qui restent sur 5 matchs sans victoires. Pour cette rencontre, le sélectionneur sera privé en plus de son titulaire José Quinteros, expulsé face à la Celeste. Les Equatoriens doivent en plus affronter le champion en titre pour cette seconde rencontre, le Chili.

Les Chiliens ont réalisé une excellente entrée en matière avec une large victoire sur le Japon (4-0). Le Chili était pourtant dans un moment difficile et n'avait pas été en mesure de se qualifier pour le dernier Mondial. La campagne de matchs amicaux avait également été laborieuse. Cependant, les Sanchez, Vidal, Medel, retrouvent de leur compétitivité pour défendre leur titre et montrent qu'il faudra compter avec eux. Eduardo Vargas, partenaire de Gignac aux Tigres, a été excellent face au Japon et se transcende habituellement sous le maillot national. Pour ce match, nous voyons le Chili s'imposer et s'éviter un match compliqué face à l'Uruguay lors de la dernière journée.