Pronostic Equateur Argentine : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

Un Clean sheet pour l’Argentine en Uruguay

Cette opposition entre l'Equateur et l'Argentine ne revêt plus aucun intérêt puisque les deux sélections sont assurées de participer au Mondial 2022. 3, les Equatoriens sont la surprise de ces éliminatoires puisqu'ils ont devancé des sélections comme le Chili ou la Colombie. Auteur d'une bonne entame, la Tri a connu plus de difficultés lors des dernières journées. En effet, les Equatoriens restent sur trois matchs sans la moindre victoire. Après avoir accroché deux matchs nuls face au Brésil et le Pérou, la Tri a subi un lourd revers la semaine passée sur la pelouse d'une équipe paraguayenne fortement remaniée (3-1). Malgré ce revers, l'Equateur a profité des mauvais résultats de ses adversaires pour assurer sa place au Qatar. Dans cette sélection, on retrouve entre autres Enner Valencia, passé notamment par West Ham et qui évolue actuellement à Fenerbahce. Assuré de voir son Argentine participer au Mondial 2022 depuis plusieurs journées, Scaloni a décidé de laisser plusieurs cadres au repos pour ce rassemblement international. En effet, les Martinez (Emiliano, Lisandro et Lautaro), Dybala ou Otamendi ont été laissés à la disposition de leurs clubs ou sont vraiment blessés. En revanche, la colonne parisienne avec Messi, Paredes et Di Maria est bien présente. Ces éléments se sont mis en valeur lors de la réception du Venezuela la semaine passée puisque Di Maria et Messi ont tous deux marqué au moins un but lors du large succès face à la Vinotinto (3-0). Impressionnante de solidité, l'Albiceleste a de nouveau conclu la rencontre sur un clean sheet, le 8 lors des 9 dernières rencontres. Supérieure à son adversaire, l'Argentine devrait s'appuyer sur sa solidité défensive pour étendre sa série d'invincibilité à 31 rencontres.