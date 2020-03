Pronostic Energetik BGU Minsk BATE Borisov : Analyse, prono et cotes du match de Vusshaya Liga Belarus

Le BATE Borisov logiquement chez l'Energetik BGU Minsk

Champion de Biélorussie de 2006 à 2018 et seul club biélorusse un peu connu en France, le BATE Borisov va tenter de récupérer sa couronne nationale que lui a chopé le Dinamo Brest la saison passée. Toujours doté d'une pléiade d'internationaux (dont ce qui sont sans doute les meilleurs joueurs du pays à leur poste Filipenko, Dragun et Stasevich), le BATE a bien préparé cette 1re journée de championnat puisqu'il a remporté ses deux premiers matchs officiels de la saison, en battant le Dinamo Minsk (deux victoires à domicile et à l'extérieur) en Coupe du Bélarus.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l'Energetik BGU Minsk s'est maintenu difficilement la saison passée alors que le club était promu et jouait en Vusshaya Liga pour la première fois depuis 2005. La petite équipe va devoir sans doute encore se battre pour le maintien, d'autant qu'elle a perdu son meilleur buteur, qui était aussi le meilleur buteur du dernier championnat du Bélarus, Illia Shkurin, parti au CSKA Moscou. Logiquement, le BATE devrait s'imposer chez une équipe à sa portée.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez(157€ du pari + 120€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 120€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecUn premier pari remboursé de 120€ chez avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Energetik BGU Minsk BATE Borisov encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !