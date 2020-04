Pronostic Energetik-BGU Gorodeya : Analyse, prono et cotes du match de Vysshaya Liga Belarus

Encore peu de buts entre l'Energetik-BGU et Gorodeya

La 5e journée de Vysshaya Liga démarre dès ce jeudi avec l'Energetik-BGU, 2e au classement, qui reçoit Gorodeya actuellement 9e. Promu et sauvé de peu la saison passée, le club de l'Energetik basé à Minsk est l'une des plus grosses surprises de ce début de saison dans le championnat bélarusse. L'Energetik avait en effet d'abord fait carton plein sur les 3 premières journées, battant à domicile le BATE Borisov (3-1) et le Dinamo Minsk (2-0), pour un succès à l'extérieur chez le Rukh Brest (0-1). En revanche, le week-end dernier, le club du défenseur français Mawatu s'est incliné chez le Torpedo Zhodino (2-0), nouveau leader. Les 3 derniers matchs de l'Energetik-BGU ont donc vu moins de 3 buts. 4e du championnat la saison passée, Gorodeya avait démarré très mal la nouvelle saison, avec notamment des joueurs perturbés par les soucis financiers du club qui auront perdu leurs deux premiers matchs sans marquer : d'abord chez le FK Vitebsk (1-0) puis à domicile face au Shakhtyor Soligorsk (0-2). Mais ça va mieux pour Gorodeya depuis deux rencontres puisque le club s'est imposé à la suite chez le promu Belshina (1-0) et à domicile le week-end dernier face au FC Minsk (1-0). Toutes les rencontres de Gorodeya cette saison ont donc connu moins de 3 buts, ce qui est logique pour cette équipe défensive qui avait fini 4e meilleure défense du championnat l'an dernier avec seulement 29 buts encaissés en 30 journées.