Pronostic Empoli Sampdoria : analyse, cotes et prono du match de Serie A

Empoli enfonce la Sampdoria

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Empoli Sampdoria :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour clôturer la 18journée de Serie A, Empoli reçoit la Sampdoria. La formation toscane est actuellement dans le ventre mou du classement à la 14place. Empoli possède un matelas de 10 points d’avance sur la place de premier relégable occupée par... la Samp. Les protégés de Paolo Zanetti sont sur une dynamique intéressante avec une seule défaite lors des 5 dernières journées, et c'était face au leader napolitain. De plus, depuis la reprise, Empoli a réalisé des prestations encourageantes, en allant tout d’abord chercher un point sur le terrain de l’Udinese (1-1) et un autre face à la Lazio lors d'un come-back retentissant. Menés de 2 buts face à la Lazio, les homems de Zanetti ont renversé le match dans les 10 dernières minutes avec une réalisation de Caputo, arrivé de la Samp’ lors du mercato hivernal (score final 2-2).(Déposez 100€ et misez avec 200€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Sampdoria de Gênes est en péril. En effet, le club génois se trouve englué dans la zone de relégation depuis l’entame du championnat et accuse désormais 6 points de retard sur le premier non relégable. Les protégés de Dejan Stankovic avaient retrouvé espoir en s’imposant face à Sassuolo (1-2) pour leur premier match depuis la fin de la Coupe du Monde mais sont vite retombés dans leurs travers en s’inclinant face au leader napolitain le week-end dernier (0-2). Sur le papier, la Samp’ dispose pourtant des joueurs capables de sortir le club de cette terrible situation avec les Gabbiadini, Rincon, Lammers (tout juste arrivé), ou Murillo. A noter que le vétéran Quagliarella, mais aussi l’anglais Winks devraient une nouvelle fois rater cette rencontre. Solide, Empoli devrait au moins accrocher le nul face à une Sampdoria dans le dur et qui gagne peu (seulement 2 victoires en championnat cette saison).- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(324€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Empoli Sampdoria encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !