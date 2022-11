Pronostic Empoli Cremonese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Empoli et Cremonese dos à dos

Pour débuter la 15journée de Serie A, Empoli reçoit la Cremonese dans une rencontre concernant le maintien. Actuellement, la formation toscane se retrouve en 14position avec 7 points d'avance sur le premier relégable qui n'est autre que la Cremonese. En milieu de semaine, malgré une belle résistance, Empoli s'est incliné face au Napoli véritable rouleau compresseur en Italie (2-0). Les Toscans ont résisté près de 70 minutes avant de craquer. Lors de cette rencontre, le défenseur central Luperto a été exclus pour avoir reçu deux cartons jaunes. La formation entraînée par Zanetti se montre plutôt intéressante à domicile où elle récolte des points face aux équipes à sa portée, ce fut le cas face à la Fiorentina (0-0), le Hellas Vérone (1-1), Monza (1-0) et Sassuolo (1-0). En revanche, le club toscan s'est incliné à domicile lors des grosses affiches face à la Roma, le Milan AC et l'Atalanta Bergame.

En face, Cremonese a disputé en milieu de semaine une nouvelle journée de championnat mais reste à ce jour sans la moindre victoire. En effet, la Cremo se contente du nul face au Milan AC (0-0) mais espère décrocher un succès lors de cette dernière journée avant la Coupe du Monde. Avec 7 points, Cremonese se trouve à 2 unités de la première formation non relégable. Cette équipe combative se montre solide en déplacement où elle reste sur 4 matchs nuls face à l'Atalanta (1-1), Lecce (1-1), la Spezia (2-2) et la Salernitana (2-2). En début de saison, la Cremo avait également affiché un bel état d'esprit malgré la défaite lors des déplacements sur les pelouses de la Fiorentina (3-2), de la Roma (1-0) ou de l'Inter (3-1). Dans cette affiche entre une équipe d'Empoli solide à domicile et une de Cremonese qui est invaincu depuis 4 matchs loin de ses bases, on pourrait voir les deux équipes se neutraliser et se quitter sur un match nul. Entre deux des équipes les moins fortes offensivement (10 buts marqués en 14 matchs pour Empoli, 11 pour Cremonese).