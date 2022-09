Pronostic Empoli AS Roma : analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Roma repart de l’avant face à Empoli

De retour dans l'élite italienne la saison passée, Empoli avait réussi à se maintenir en Serie A assez sereinement. Ce début d'exercice est nettement plus compliqué puisque le club toscan n'a toujours pas remporté la moindre rencontre. Battu en Coupe d'Italie par la Spal, Empoli s'est également incliné sur la pelouse de la Spezia lors de la 1journée de Serie A. Depuis ce revers, la formation toscane a enchainé 4 matchs nuls face à la Fiorentina, Lecce, Vérone et la Salernitana. Quinzième du classement, Empoli ne compte que 2 points d'avance sur la zone de relégation. Dans cette équipe, on retrouve le milieu croate Pjaca, l'attaquant batave Lammers ou l'uruguayen Satriano (prêté au Stade Brestois l'an passé).

Pour sa première saison à la tête de la Roma, Mourinho a de nouveau enrichi son palmarès d'une coupe européenne avec le gain de la Conference League. La formation romaine dispute cette saison l'Europa League où elle s'est inclinée lors de son entrée en lice face à Ludogorets (2-1). Ce revers est frustrant pour le Mou' qui avait déjà vu ses hommes subir une humiliation face à l'Udinese (4-0) le week-end précédent en Serie A. Ces contre-performances viennent stopper la belle dynamique romaine du début de saison avec des victoires sur la Salernitana, Cremonese et Monza pour un nul contre la Juve. Renforcée par les arrivées de Matic, de Celik, de Belotti mais surtout de Dybala, la Louve est équipée pour jouer le Top 4. Après 2 revers consécutifs, la Roma pourrait se reprendre sur le terrain d'une équipe d'Empoli qui n'a toujours pas gagné cette saison.