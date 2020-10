Pronostic Elche Valence : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Elche résiste à un triste Valence

Promu en Liga en ayant terminé seulement 6de la 2division espagnole la saison passée, Elche est clairement une belle surprise. Depuis sa grosse défaite inaugurale face à la Sociedad (0-3), actuel leader de Liga, le petit club de la communauté de Valence est resté invaincu. Elche s'est en effet imposé à Eibar (0-1) et à Alaves (0-2), pour 1 nul à domicile face à un autre promu qui perd peu, Huesca (0-0). Comme souvent chez les promus, Elche se base sur une défense très solide qui n'a plus encaissé le moindre but depuis 3 rencontres.

De son côté, Valence va peut-être passer une saison compliquée. En proie à des problèmes financiers, le club a vendu de nombreux cadres, dont certains à l'ennemi Villarreal. Avec des supporters et des joueurs mécontents, Valence fait ce qu'il peut en ce début de saison (2 victoires, 1 nul et 3 défaites). Pour preuve, alors qu'Elche a deux matchs en retard, il se trouve devant Valence au classement, qui vient de perdre consécutivement face au Bétis (0-2) et face à Villarreal (2-1). A domicile, Elche devrait pouvoir au moins tenir le nul face à cette triste équipe de Valence.