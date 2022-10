Pronostic Elche Majorque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Majorque enfonce un peu plus Elche

Quel début de saison compliqué pour Elche ! Lanterne rouge de Liga, le club situé dans la province d'Alicante n'a pris qu'1 petit point sur les 7 premières journées, et c'était face au promu Almeria. Depuis, Elche a enchaîné 5 défaites, dont 2 à domicile, face à la Real Sociedad (0-1) et l'Athletic Bilbao (1-4). Le week-end dernier, Elche a perdu chez le Rayo Vallecano (2-1), n'ayant pas mis à profit la trêve internationale pour réagir.

En face, Majorque fait mieux avec une place dans le milieu de tableau et un bilan de 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites, concédées face au Bétis, le Barça et le Real Madrid... Sur leurs 2 succès de ce début de saison, les Insulaires l'ont emporté à domicile face à Almeria (1-0) et à l'extérieur face au Rayo Vallecano (0-2). Si Majorque a perdu Kubo cet été, il a su conserver Muriqi, auteur de 3 buts en 7 matchs. Capable de gagner à l'extérieur, et plutôt intéressant lorsqu'il ne joue pas des "gros", Majorque pourrait s'imposer chez une équipe d'Elche qui a perdu 6 de ses 7 derniers matchs.