Pronostic Elche Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L'Athletic Bilbao démarre bien à Elche

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Elche Athletic Bilba :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu la saison passée, Elche aura eu très chaud pour son maintien. 17de Liga en mai dernier, le promu n'avait fini qu'avec 2 points d'avance sur Huesca à la faveur d'une victoire lors de l'ultime journée face à... Bilbao. En difficultés à l'intersaison, Elche a fini sa préparation par une défaite contre Levante (1-2) et s'est peu, voire pas du tout renforcé cet été. Le club a peu bougé au mercato, si ce n'est l'arrivée du gardien remplaçant de Leeds, Casilla.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l'Athletic Bilbao sort d'une saison réussie malgré cette 10place au classement de la Liga. Comme souvent redoutables en coupe, les Basques ont atteint la finale de la Coupe du Roi 2020 (jouée en 2021 à cause du covid perdue face au Real Sociedad rival) et de 2021 (face au FC Barcelone) mais ont remporté la SuperCoupe d'Europe en battant ce même Barça. Comme souvent, il y a peu de mouvements à noter pour l'Athletic Bilbao cet été, et les Unai Simon, Yuri Berchiche, Iker Muniain, Inaki Williams et Raul Garcia sont toujours là. Logiquement au-dessus d'Elche, Bilbao pourrait démarrer sa saison par une victoire à l'extérieur après une bonne préparation terminée par une victoire face à Southampton (3-1) et un bon nul face à Liverpool (1-1).- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Elche Athletic Bilbao encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !