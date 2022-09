Pronostic Eintracht Francfort Sporting Lisbonne : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

L’Eintracht Francfort place forte face au Sporting

L'Eintracht Francfort s'est signalé la saison passée en remportant l'Europa League au détriment des Glasgow Rangers. Cette victoire permet au club allemand de participer à la Ligue des Champions car sur le plan national, les hommes de Glasner avaient seulement fini en 11position. Le club a perdu peu de joueurs majeurs sur le marché cet été, même si le cadre Kostic a rejoint la Juve. Dans le sens opposé, le club de Francfort a attiré le Français Kolo Muani qui commence à faire son trou (2 buts), l'ancienne pépite du foot allemand Mario Götze, et l'attaquant du Bayer Leverkusen Alario. Battu en Super Coupe d'Europe par le Real Madrid (0-2), l'Eintracht avait été balayé par le Bayern Munich en ouverture de la Bundesliga (1-6). Depuis ces revers, la formation de Francfort s'est reprise et est invaincue. En effet, après avoir signé deux matchs nuls face au Hertha Berlin (1-1) et le FC Cologne (1-1), l'Eintracht vient de prendre le meilleur sur le Werder Brême (3-4) et surtout sur Leipzig à domicile samedi (4-0). Très bon la saison dernière, le Japonais Kamada est toujours aussi performant dans cette entame d'exercice avec 4 buts inscrits.

En face, le Sporting a fini en 2position du championnat portugais derrière le FC Porto et s'était hissé en 8de finale de la Ligue des Champions (le club n'avait rien pu faire face à Manchester City). Le vice-champion du Portugal a raté son début de championnat puisque le Sporting s'est déjà incliné deux fois face au FC Porto (3-0) et contre Chaves (0-2). Néanmoins, les Portugais se sont repris le week-end dernier sur la pelouse d'Estoril (0-2). Seulement 9du championnat portugais, le Sporting veut profiter de l'Europe pour se relancer. Cet été, le club lisboète a perdu plusieurs éléments majeurs avec le retour de prêt de Sarabia au PSG, le gros transfert de Nunes à Wolverhampton, celui de Palinha à Fulham ou dans une moindre mesure celui de Slimani à Brest. Très fort depuis le début de saison, Pedro Goncalves sera l'homme à surveiller pour la défense de l'Eintracht. Poussé par son bouillant public, Francfort devrait prendre le meilleur sur une équipe du Sporting qui souffre dans ce début de saison.