Pronostic Eintracht Francfort Paderborn : Analyse, prono et cotes du match de Liga

L’Eintracht Francfort finit par une victoire face à lanterne rouge Paderborn

Neuvième avec 42 points à une journée du terme de ce championnat, l'Eintracht Francfort n'a plus aucune chance de jouer l'Europe désormais. Les départs à l'intersaison dernière de Jovic et d'Haller ont clairement amoindrie cette équipe qui est progressivement redevenu une équipe lambda du championnat. Bien mieux depuis la reprise, les partenaires de Bas Dost sont invaincus à 6 reprises lors des 7 dernières journées. Face à Cologne lors du dernier match, les joueurs de l'Eintracht ont concédé le partage des points avec une équipe de Cologne également maintenu, après deux belles victoires sur Schalke et l'Hertha Berlin.

Paderborn n'avait pas les armes pour rivaliser avec les autres équipes de cette Bundesliga. Le promu, s'il en avait les moyens, aurait dû se renforcer davantage car son groupe était beaucoup trop faible. Rapidement, les Bleus et Noirs ont coulé au classement. Sevré de victoire depuis le 25 janvier, le promu a aussi raté sa reprise post-Covid19, sans surprise. Malgré 4 bons matchs nuls (Dusseldorf, Hoffenheim, Augsbourg, Leipzig), Paderborn s'est fait cartonner contre Dortmund (6-1), le Werder (5-1) mais aussi contre Gladbach lors du dernier match (3-1). Ce match sans intérêt risque de tourner en faveur de l'équipe la plus consistante (Francfort).