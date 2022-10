Pronostic Eintracht Francfort OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur Francfort - OM

Exemples de ce bonus en fonction du montant de votre 1er dépôt

Nos paris sur Eintracht Francfort - OM

Francfort a repris du poil de la bête en Bundesliga

L'OM aussi mais en Ligue des Champions

Peu d'absents sur cette affiche

Les compos probables pour Eintracht Francfort - OM :

L'Eintracht attend l'OM de pied ferme

Vainqueur du match aller à Marseille (0-1) alors que le club n'était pas au mieux, l'Eintracht Francfort s'est refait depuis une petite santé en Bundesliga. Le vainqueur de la Ligue Europa a en effet remporté 4 de ses 5 derniers matchs, dont le dernier ce week-end chez une belle équipe de Mönchengladbach (1-3). Sur cette période, Francfort a également dominé le leader de Bundesliga, l'Union Berlin (2-0), et le Bayern Leverkusen (5-1) qui joue également cette Ligue des Champions. Il n'y a finalement que dans cette Coupe d'Europ que l'Eintracht a pris trop peu de points. Dernier avec 4 points, le club allemand a raté sa double confrontation face à Tottenham (match nul 0-0 à domicile et défaite 3-2 à Londres) mais reste totalement dans la course aux 8de finale.Dynamique inverse pour l'OM qui s'est relancé dans cette poule de Ligue des Champions grâce à sa double victoire face au Sporting Lisbonne mais qui a rétrogradé en Ligue 1. A côté de ces 2 victoires à chaque fois en supériorité numérique face au club portugais (4-1 et 0-2), le club phocéen a perdu ses 3 derniers matchs de L1. Les Marseillais ont perdu leurs deux derniers matchs au Vélodrome, s'inclinant face à l'AC Ajaccio (1-2), puis face à Lens samedi (0-1) dans un match qu'ils ont pourtant dominé. Entretemps, l'OM s'est incliné dans le Classico face au PSG (1-0) malgré un nouveau bon match marqué par quelques décisions arbitrales discutables. Marseille est tombé à la 5e place de la Ligue 1 mais est 2de cette poule, bien placé pour la qualif.Par rapport à samedi, l'OM récupère Gigot, mais semble avoir de nouveau perdu Kolasinac qui faisait son retour. Blessé lors du Classico, l'important Bailly ne devrait pas pouvoir faire son retour. En face, les titulaires Knauff (blessé) et Tuta (suspendu) seront absents, tout comme le moins utilisé mais expérimenté Hasebe.: Trapp - Jakic, Ndicka, Smolcic - Dina Ebimbe, Sow, Kamada, Lenz - Götze, Lindström - Kolo Muani.: Pau Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi, Harit - Alexis Sanchez.de cette poule, l'OM serait qualifié en cas de victoire ce mercredi soir combiné avec un succès de Tottenham sur le Sporting. Mais après avoir été battu à l'aller (0-1), les Marseillais se contenteraient sans doute de prendre le point du match nul en Allemagne. D'autant plus qu'ils viennent d'enchaîner 3 défaites consécutives en L1. La rencontre est assez compliquée à pronostiquer car l'OM s'est relevé en C1, pendant que l'Eintracht se montre très fort de nouveau en Bundesliga. Sans regarder la compétition, avantage aux Allemands qui auront en plus l'avantage d'être poussés à domicile par un gros public.Retrouvez le Pronostic Eintracht Francfort OM encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !