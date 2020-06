Pronostic Eintracht Francfort Mayence : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Mayence va se battre pour son maintien à Francfort

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Rayonnant l’an passé et véritable sensation de cette Bundesliga 18/19 sous la houlette de son trio Haller-Jovic-Kostic, l’Eintracht Francfort a vécu un exercice 2020 beaucoup plus difficile sans ses 3 stars partis l'été dernier. 11avec 8 points d’avance sur le barragiste (Fortuna), la bande d’Adi Hutter devrait prochainement assurer son maintien. Mercredi soir, dans le cadre d’une journée en retard de la Bundesliga, l’Eintracht a réalisé une excellente opération en s’imposant assez largement dans un match plutôt fermé chez le Werder Breme (3-0). A domicile en revanche, Francfort reste sur 3 matchs de championnat sans victoire (1 nul face à Fribourg, 2 défaites face à l'Union Berlin et Gladbach).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Mayence flirte avec la zone rouge de ce championnat Allemand. Quinzième avec 28 points au compteur à cinq journées de la fin, les partenaires de l’ancien Havrais Mateta n’ont qu’un seul point d’avance sur le Fortuna Dusseldorf (27), le virtuel barragiste. Depuis la reprise, Mayence patine (2 nuls, 2 défaites) mais elle a obtenu deux bons partages des points à Cologne (2-2) et chez l’Union Berlin (1-1). Ce match est d’une importance capital pour les Rouges et Blancs qui se déplaceront à Dortmund et à Leverkusen en fin de parcours, alors que l'Eintracht n'a plus grand chose à jouer en cette fin de saison. Vainqueur à l'aller (2-1), Mayence pourrait prendre au moins 1 point à Francfort qui a joué mercredi.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Eintracht Francfort Mayence détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !