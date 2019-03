Pronostic Eintracht Francfort Inter : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

2

L’Inter dans l’enfer de Francfort !

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PMU Sport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 8 autres sites vous permettent de parier sur ce Eintracht Francfort - Inter :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lazio, Olympique de Marseille et Shakhtar Donetsk sont tous repartis de Francfort avec 4 buts dans la valise. Seul l’Apollon Limassol a plus ou moins résisté avec seulement deux buts encaissés. Car avec Sébastien Haller, Ante Rebić ou Luka Jović, l’Eintracht dispose d’une force de frappe à faire pâlir d’autres écuries européennes. Le trio a déjà inscrit 14 réalisations dans la compétition. Le club allemand reste sur 9 matchs sans défaite et porte de grandes ambitions en C3. Équipe de coupe, l’Eintracht a remporté celle d’Allemagne la saison passée au détriment du grand Bayern Munich.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Éliminée de la Ligue des champions et de la Coupe d’Italie, l’Inter a vu son rival, l'AC Milan, lui ravir la 3place de Serie A ce week-end. Battus en Sardaigne par Cagliari vendredi (2-1), les Intéristes se retrouvent mêmes sous la pression de la Roma pour la quatrième place qualificative à la Ligue des champions. Spalletti est de plus en plus menacé, et les noms d’Allegri ou Conte alimentent la rumeur à Giuseppe-Meazza. Privée de son attaquant et capitaine Mauro Icardi, écarté pour son refus de prolonger, l’Inter avance moins bien. Au tour précédent, lesont logiquement pris le dessus face à la modeste formation du Rapid Vienne, mais ce choc face à Francfort s’annonce beaucoup plus compliqué, et les Intéristes pourraient y laisser des plumes. Vainqueur de 12 de ses 16 derniers matchs à domicile (pour 2 nuls et 2 défaites), Francfort peut s’imposer face à l’Inter.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€.- Misez votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Eintracht Francfort Inter encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !