Pronostic Eintracht Francfort Hertha Berlin : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Des buts de chaque côté entre l'Eintracht Francfort et le Hertha Berlin !

La 14journée de Bundesliga débute par une affiche mettant aux prises l'Eintracht de Francfort au Hertha Berlin. Les joueurs d'Adi Hutter sont actuellement calés en milieu de tableau à la 10place, avec 6 points d'avance sur le premier relégable qui n'est autre que le Hertha. Francfort vient de perdre ses 3 derniers matchs de Bundesliga face à Fribourg, Wolfsbourg et Mayence. En Europa League, l'Eintracht a réussi une très belle opération en s'imposant à l'Emirates (1-2). Le club a connu deux dernières saisons exceptionnelles, avec une Coupe d'Allemagne remportée et une demi-finale d'Europa League. Ces bonnes performances ont attiré l'intérêt des grands clubs européens sur les meilleurs joueurs du club. A l'intersaison, Rebic, Haller et Jovic sont tous partis, et connaissent tous des difficultés dans leurs nouveaux clubs respectifs. En contre-partie, Bas Dost et André Silva (3 buts marqués chacun en championnat) sont arrivés mais c'est Paciencia qui est le meilleur buteur cette année (6 buts).

Le début de saison très compliqué du Hertha a poussé le club à se séparer de son entraîneur Covic et de nommer la légende Jürgen Klinsmann à sa place. Pour sa première, le champion du Monde allemand a vu son équipe s'incliner face au Borussia Dortmund dans matchs à buts (2-1). Klinsmann reprend un club qui est classé en 16e position et qui reste sur 6 matchs sans victoire. Lors de leur défaite face à Dortmund, les Berlinois ont montré de bonnes choses et viennent à Francfort pour réussir un coup. Comme souvent en Allemagne, cette rencontre s'annonce ouverte et il ne serait pas étonnant de voir des buts de chaque côté entre ces deux formations fébriles défensivement mais capables de marquer (22 buts scorés et 20 encaissés pour Francfort en 13 journées, 18 buts marqués et 27 concédés pour le Hertha).