Pronostic Eintracht Francfort Borussia Mönchengladbach : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Gladbach a besoin de se rassurer, Francfort est focus sur sa finale de C3

L'Eintracht Francfort occupe la 11place au classement de cette Bundesliga. Elle ne peut plus jouer l'Europe et n'est pas en danger pour se maintenir. À deux journées de la fin, il n'y a plus d'enjeu dans la saison des Aigles en Bundesliga. Si en championnat, l'emballement autour de cette rencontre face à Gladbach sera moindre, la C3 fait vibrer tout un peuple depuis des semaines. Après avoir éliminé le FC Barcelone, la formation allemande s'est jouée de West Ham avec 2 victoires en 2 rencontres. Au match aller (1-2) à Londres, comme lors du match retour en Allemagne (1-0). Elle jouera un sacre européen face au Glasgow Rangers, une finale inédite, à la portée de l'E.Francfort.

Le Borussia Mönchengladbach vit une saison bien particulière cette année. Deux matchs résument parfaitement cet exercice 2021-2022. Une victoire à la maison face au Bayern Munich 5 buts à 0 en Coupe d'Allemagne et une défaite 0-6 toujours à Gladbach 3 semaines plus tard en championnat contre Fribourg. Irrégulière, elle occupe la 10e place et ne joue plus rien comme son adversaire du jour. En revanche, elle doit se montrer rassurante et affrontera un adversaire fatiguée par son épopée européenne. Les Poulains sont en forme, ils ont battu le RB Leipzig la semaine dernière (3-1), et pourrait au moins prendre un point dans ce match.