Pronostic Eintracht Francfort Borussia Dortmund : analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

L'Eintracht Francfort tient tête au Borussia Dortmund

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Eintracht Francfort Borussia Dortmund :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Champion d'Europe en titre grâce à son sacre en Ligue Europa la saison passée, l'Eintracht Francfort s'est créé une très belle petite équipe pour disputer la Ligue des Champions cette année. Et cela pourrait payer puisque cette formation se trouve, avant la dernière journée de la phase de groupes qui se dispute la semaine prochaine, à un point de la première place du classement dans sa poule. Les Aigles auront donc leur destin entre leurs mains en affrontant le Sporting mardi soir. Celle que l'on surnomme la Diva Capricieuse devra d'abord affronter Dortmund ce week-end. Elle a d'ailleurs toutes les raisons de croire en elle puisqu'elle reste sur une très bonne série de 4 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Vainqueurs de l'OM mercredi soir en C1 (2-1), les partenaires de Kevin Trapp avaient autrement pu se défaire du Bayer Leverkusen (5-1) et du Borussia Mönchengladbach (1-3) lors des deux dernières journées de championnat.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Borussia Dortmund a assuré sa qualification pour les 1/8de finale de la Ligue des Champions mardi soir en tenant tête à Manchester City à domicile (0-0). Cette bonne performance est venue confirmer les belles dispositions affichées par le BVB dans son antre après avoir notamment étrillé Stuttgart la semaine dernière (5-0) en Bundesliga. Mais s'ils cartonnent au Signal Iduna Park, les hommes d'Erin Terzic rencontrent davantage de problèmes hors de leurs bases où ils restent sur 3 revers de rang en championnat contre Leipzig (3-0), Cologne (3-2) et l'Union Berlin (2-0). Et contre une équipe de l'Eintracht en pleine confiance chez elle, les joueurs de Dortmund pourraient à nouveau perdre des points voire même concéder un nouveau revers au Deutsche Bank Park samedi soir.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(284€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(490€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Eintracht Francfort Borussia Dortmund détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !