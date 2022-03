Pronostic Eintracht Francfort Betis Séville : Analyse, cotes et prono du 8e de finale retour de Ligue Europa

Un Eintracht Francfort – Betis avec encore des buts de chaque côté

L'Eintracht Francfort a réalisé une très bonne opération lors du match aller en Andalousie en s'imposant face au Betis Séville (1-2). Les Allemands auraient même pu l'emporter plus largement mais le buteur colombien Rafael Borré a raté un penalty en seconde période. Avant cela, l'Eintracht avait frappé par Kostic et Kamada. Depuis ce succès, le club de Francfort a dominé le promu Bochum en Bundesliga (2-1) et s'est replacé dans la 1partie de tableau en 9position. Les hommes de Glassner comptent 14 points d'avance sur la relégation et 7 de retard sur les places européennes. L'Europa League est donc devenue la grosse priorité de l'Eintracht en cette fin de saison. En forme, Francfort a remporté ses trois derniers matchs toutes compétitions confondues.

Très intéressant pendant de nombreuses semaines, le Bétis Séville a connu un passage délicat avec 5 rencontres sans le moindre succès. Les Andalous ont relevé la tête le week-end dernier en dominant en Liga l'Athletic Bilbao (1-0), grâce à une réalisation de son attaquant Borja Iglesias. Lors de cette rencontre, Nabil Fekir a été expulsé suite à un accrochage avec un joueur basque. Quelques jours plus tôt, le Lyonnais avait permis à son équipe de revenir au score lors du match aller face à l'Eintracht. Qualifiée pour la finale de Coupe du Roi, le Betis vient de basculer d'une place sur le podium de Liga à la 5e position du classement. Pour ne pas tout perdre, Pellegrini et ses hommes capables de faire mal à la défense allemande (Fekir, Canales, Juanmi, Iglesias) devront faire un gros match devant. Cette rencontre s'annonce agréable entre deux équipes joueuses, et comme lors du match aller, on pourrait voir les deux équipes marquer