Pronostic Eintracht Francfort Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern s’en sort à Francfort

La Bundesliga nous offre une superbe ouverture de saison avec une affiche entre l'Eintracht Francfort et le Bayern Munich, deux clubs mythiques en Allemagne. L'Eintracht sort d'une très belle saison où il a remporté l'Europa League aux tirs aux buts face aux Glasgow Rangers. Sur leur parcours, les Allemands avaient notamment sorti le FC Barcelone ou West Ham. En fin de saison, le club de Francfort avait délaissé le championnat pour se focaliser sur la C3. Ce succès lui permet de participer à la prochaine Ligue des Champions et donc d'offrir à l'Allemagne un 5e club en C1. Pour disputer toutes ces compétitions, Glassner a recruté plusieurs éléments à l'image du prometteur Kolo Muani, auteur d'un très bon exercice avec Nantes avec le gain de la Coupe de France. Aux côtés du jeune tricolore, on retrouvera assui Alario du Bayer Leverkusen et Mario Gotze qui avait offert le titre à l'Allemagne en 2014 au Brésil. L'ancien du BVB sort d'un superbe exercice avec le PSV Eindhoven. Pour être fin prêt pour ce 1choc de la saison, l'Eintracht a disputé 4 matchs amicaux au cours desquels il est resté invaincu. En effet, le club de Francfort a battu Aschaffenburg, le Torino et Walldorf pour un nul contre LASK.

En face, le Bayern Munich avait lancé dès la saison dernière une petite révolution de son effectif. Arrivé de Leipzig, Naglesmann s'attache à rajeunir un effectif expérimenté. Lors du mercato estival, la formation bavaroise a notamment perdu Robert Lewandowski, mais aussi Süle, ou Tolisso. En revanche, les Allemands ont parfaitement investi cet argent avec les arrivées de Sadio Mané, de Mazraoui, de Gravenbech, de Tell ou du défenseur batave de la Juve De Ligt. Auteur d'une préparation moyenne, le Bayern n'a pas manqué sa première sortie officielle de l'année en dominant Leipzig (3-5) en finale de la SuperCoupe d'Allemagne. Lors de cette rencontre, les Bavarois ont montré de très belles choses pendant 55 minutes avant de se faire peur suite au retour des partenaires de Nkunku. Proche d'être rattrapé en toute fin de match, le club munichois en a profité pour frapper une dernière fois grâce à la vitesse de Leroy Sané. Ce premier succès a confirmé tout le potentiel de cette équipe, qui semble une nouvelle fois armée pour jouer sur tous les fronts. Boosté par son titre et par sa victoire en SuperCoupe, le Bayern devrait s'en sortir dans le bouillant Deutsche Bank Park de Francfort. Déjà buteur face à Leipzig, Mané pourrait récidiver.