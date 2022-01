Pronostic Eintracht Francfort Arminia Bielefeld : Analyse, cotes et pronostic du match de Bundesliga

L’Eintracht repart de l’avant face à l’Arminia Bielefeld

En ouverture de la 20journée de Bundesliga, l'Eintracht Francfort reçoit vendredi l'Arminia Bielefeld. Ces deux équipes ont des ambitions différentes puisque l'Eintracht vise les places européennes tandis que l'Arminia lutte pour son maintien. L'équipe entrainée par Oliver Glasner occupe actuellement la 8place avec 3 points de retard sur Hoffenheim, 4. Le club de Francfort reste sur deux contre-performances face à Dortmund et Augsbourg. Contre le Borussia, l'Eintracht est parfaitement rentré dans sa partie pour rapidement prendre les commandes du match. En fin de match, les partenaires de Kevin Trapp ont craqué en encaissant 3 buts en 16 minutes (score final 2-3). Ensuite, lors de la dernière journée, Francfort a dû se contenter d'un nul face à Augsbourg (1-1). Ces résultats décevants ont fait glisser l'Eintracht hors des places européennes. Dans cette équipe, on retrouve des éléments intéressants à l'image du buteur colombien Rafael Borré, auteur de 6 réalisations et de 4 passes décisives. En face, l'Arminia Bielefeld est dans une situation compliquée puisqu'il se retrouve déjà dans la zone de relégation. Le club entrainé par Kramer occupe la 16place avec un point de retard sur le premier non relégable, Augsbourg. L'Arminia a retrouvé des couleurs lors des dernières semaines avec des victoires face à Bochum (2-0) et Leipzig (0-2), pour des nuls contre Fribourg (2-2) et Greuther Furth (2-2). L'homme fort de cette équipe est le Japonais Okugawa qui compte 7 buts au compteur. Passé par Sochaux, le Français Bryan Lasme a disputé pour la 1fois de la saison un match entier avec l'Arminia face à Greuther Furth. Dernièrement, l'attaquant tricolore a inscrit un but important contre Fribourg. A domicile, l'Eintracht Francfort devrait se relancer et s'imposer face à l'Arminia Bielefeld, qui joue le maintien.