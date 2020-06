Pronostic Eibar Valence : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Eibar peut recuperer un point face à Valence

Huitième de cette Liga Santander avec un total de 46 points après 30 journées, Valence est une équipe toujours aussi irrégulière malgré la présence de bons joueurs. Distancés dans la course à la Ligue des Champions, les partenaires de l'international espagnol Rodrygo ont désormais pour objectif de rallier l'Europa League. Après un match nul bêtement concédé face à Levante dans le derby pour la reprise (1-1), Valence n'a pas fait le poids sur la pelouse du Real Madrid (3-0) avant de s'imposer contre Osasuna la semaine derniére grâce à un Guedes avec du feu dans les jambes (2-0).

Dix-septième avec 29 points au compteur après 30 journées de championnat, Eibar n'est qu'à 3 points de la zone rouge. Sur le plan comptable, le club basque, avec 2 matchs nuls et 1 défaite, a raté sa reprise mais vu les adversaires rencontrés (Bilbao, Real Madrid et Getafe), on peut dire qu'Eibar a tout de même réussi à prendre des points précieux. D'autant plus que derrière, les 3 relégables n'avancent pas. Equipe très accrocheuse, Eibar va de nouveau tout faire pour récupérer un point. Ceci est possible face à Valence qui perd souvent des points bêtement et qui a déjà signé 10 nuls cette saison.