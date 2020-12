Pronostic Eibar Valence : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un match nul pour tripler sa mise entre Eibar et Valence

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Eibar Valence :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

11de Liga à l'heure où sont écrites ces lignes, Eibar est toujours une formation tenace qui s'arrache pour aller chercher tous les points possibles. Beau vainqueur lundi d'un Bétis en difficultés (0-2), le club basque n'a perdu qu'1 seul de ses 7 derniers matchs, à domicile face à Cadiz qui était alors énorme en déplacement. En dehors de son succès obtenu sur la pelouse du Betis, Eibar a fait sur cette période 3 nuls contre Osasuna, Huesca et Getafe, pour 2 victoires à l'extérieur contre à Valladolid et Séville.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Valence se trouve à une triste 15place. Cependant, le club Ché va un peu mieux après un début de saison catastrophique dû aux départs de nombreux joueurs à l'intersaison pour éponger les dettes du club. Sur les 4 dernières journées, Valence n'a perdu qu'1 seul match et c'était de peu (0-1) face à un Atlético excellent en Liga. A côté de ça, le club des anciens de Ligue 1 Gonçalo Guedes et Daniel Wass a battu le Real et fait deux nuls face à Getafe et Alaves (2-2). Comme sur ce dernier déplacement au Pays Basque, Valence pourrait de nouveau concéder le partage des points, face à une équipe qui perd peu. Le match nul semble possible et il peut permettre de tripler sa mise.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€.- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit.avecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Eibar Valence encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !