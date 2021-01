Pronostic Eibar Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Séville poursuit sa série face à Eibar

Comme souvent depuis qu'il est monté en Liga, le SD Eibar joue le maintien cette saison. 15e au classement à l'orée de cette journée, le club basque ne compte que 2 points d'avance sur la zone rouge. En plus, Eibar n'a pris qu'1 point sur les 3 dernières journées. En effet, les coéquipiers de Takashi Inui viennent de faire un match nul chez un Celta Vigo retombé dans ses travers (1-1) après deux défaites face à Levante et Eibar (1-2 à chaque fois).

De son côté, Séville continue son petit bonhomme de chemin sans faire trop de bruit. Vainqueur de nouveau de la Ligue Europa cette saison et toujours en lice en Ligue des Champions, le club andalous est 4e de Liga et bien parti pour se qualifier encore en C1. Séville vient de s'imposer à Alaves (1-2) et à domicile contre Cadiz (3-0) en championnat, et de se qualifier aussi pour les 1/4 de finale de Coupe du Roi grâce à son succès mercredi sur Valence (3-0). Aligné en numéro 9 en alternance, En-Nesyri et Luuk de Jong sont en grande forme. Face à une équipe d'Eibar à sa portée, Séville pourrait enchaîner une nouvelle victoire.