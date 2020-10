Pronostic Eibar Cadix : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un Cadix surprenant à l'extérieur face à un Eibar en difficulté à domicile

En Liga depuis plusieurs saisons maintenant, Eibar parvient à se maintenir même s'il se fait parfois peur. Cette saison, le club basque avait très mal démarré en ne prenant qu'1 point sur les 4 premières journées mais il s'est ressaisi sur les 3 dernières journées (2 victoires à Séville et Valladolid, pour 1 match nul à domicile contre Osasuna). A l'image de ce partage des points face au club de Pampelune, Eibar n'arrive pas à gagner dans son stade en ce début de saison (2 nuls et 2 défaites).

Promu cette saison, Cadix est un incroyable 6 au classement. D'autant plus incroyable que le club de Cadiz est comme Eibar en délicatesse à domicile (2 nuls et 2 défaites également). En revanche, le promu qui a recruté l'ancien buteur star Alvaro Negredo (ex-Séville et Valence notamment) est l'équipe de Liga ayant le meilleur ratio à l'extérieur (3 victoires en 3 matchs). En déplacement, Cadix a battu Huesca, Bilbao et le... Real Madrid. Sur sa lancée, le promu devrait pouvoir prendre au moins un point chez un Eibar qui ne gagne plus dans son stade.