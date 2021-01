Pronostic Eibar Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético lancée vers le titre à Eibar

Ce jeudi soir, Eibar reçoit l'Atlético Madrid dans le cadre de la 19journée de Liga. Le club basque pointe actuellement en 15position du classement avec seulement 3 points d'avance sur le premier relégable. Les hommes de Mendilibar ont connu une entame de saison difficile avec 3 défaites et un nul, mais se sont depuis repris. En revanche, lors des deux dernières rencontres, Eibar a souffert avec une défaite à Levante en Liga (2-1) et surtout une élimination en Copa del Rey face à Navalcarnero (3-1) qui évolue en 3division. Paradoxalement, le club basque réussit mieux en déplacement que dans son stade cette saison. La bande à Mendilibar a récolté 12 de ses 19 points loin de ses bases. De son côté, l'Atletico arrive en position de force. Les Matelassiers occupent la tête du classement avec 4 points d'avance sur leur poursuivant direct, et avec en plus deux matchs de moins. La bande à Diego Simeone réalise quasiment un parcours parfait puisqu'elle n'a perdu des points qu'à 3 reprises, lors de sa défaite dans le derby madrilène et lors des nuls de début de saison face à Huesca et Villarreal. Le club madrilène a réalisé une excellente opération la semaine passée en dominant un FC Séville pourtant assez costaud en match en retard (2-0). Thomas Lemar, en difficulté lors de ses premières saisons en Espagne, vient de vivre un très bon passage. Le champion du Monde français a été élu meilleur joueur de son club en décembre. De plus, lesne sont pas restés inactifs lors de ce mercato puisqu'ils ont compensé le départ de Diego Costa par l'arrivée du Lyonnais Dembélé. Meilleure défense de la Liga, l'Atlético devrait s'imposer face à une formation basque en difficulté à domicile.