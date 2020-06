Pronostic Eibar Athletic Bilbao : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Eibar et l'Athletic Bilbao se quittent bons amis dans ce derby basque

Seizième cette Liga Santander à seulement 2 points de la zone de relégation, Eibar va jouer son maintien lors des dernières journées de ce championnat espagnol. Le club Basque est en grande difficulté ces derniers temps. Avant la pause, les coéquipiers du buteur Brésilien Charles avaient perdu à deux reprises à la maison contre Majorque et face à la Real Sociedad sur le même score (2-1). Facilement dominés par le Real Madrid de Zinédine Zidane pour la reprise, les joueurs de José Luis Mendilibar n'ont pas les armes pour rivaliser avec les top équipes et le maintien de l'équipe passera par d'autres rencontres.

En face, on retrouve une équipe de Bilbao qui a fait une reprise de championnat plutôt correct. Face à l'Atlético Madrid de Simeone, les Basques ont tout d'abord ouvert le score par l'intermédiaire de l'enfant du pays Muniain avant de se faire égaliser deux minutes plus tard par l'incomparable Diego Costa (score final 1-1). L'ancienne équipe d'Aymeric Laporte n'est qu'à quelques encablures des places européennes. Mais Bilbao, en se qualifiant pour la finale de la Coupe du Roi, a accroît ses chances de joueur l'Europe. Si elle gagne le titre, l'équipe sera directement qualifiée, si elle perd, la victoire de la Sociedad (second finaliste) libérera une place supplémentaire pour la C3. Rarement vainqueur à l'extérieur cette saison (2 victoires mais 7 matchs nuls), Bilbao pourrait se contenter d'un point comme lors du match aller (1-1).