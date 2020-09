Pronostic Eibar Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L'Athletic Bilbao ouvre son compteur à Eibar

La Liga nous offre un derby basque pour cette 3journée, avec un affrontement entre Eibar et l'Athletic Bilbao. Les hommes de Mendilibar ont atteint leur objectif la saison passée, à savoir le maintien dans l'élite. Eibar a terminé en 14position avec 6 points d'avance sur le premier relégué. Le club basque a disputé deux rencontres dans ce nouvel exercice, avec un nul à domicile en ouverture du championnat face au Celta Vigo (0-0) et une défaite à Villareall lors de la 2e journée (2-1), alors qu'ils avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Kike. Avec un seul point au compteur, les protégés de Mendilibar doivent réagir ce week-end. De son côté, Bilbao sort d'une année sportive décevante. Les Basques ont pourtant réussi une première partie de saison intéressante à lutter pour les places européennes, mais ont connu une reprise difficile, comme le montrent les 4 défaites concédées lors des 5 dernières journées. Les joueurs de Bilbao ont raté leur entrée dans ce nouvel exercice en s'inclinant face à Grenade (2-0). Dans cette équipe, on retrouve d'excellents joueurs comme les Muniain, Raul Garcia, de Marcos, Inaki Williams ou Inigo Martinez. Avec cet effectif de qualité, Bilbao semble en mesure de prendre au moins un point face à Eibar dans une rencontre avec moins de 4 buts.