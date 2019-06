Pronostic Egypte Zimbabwe : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Salah montre la voie à l'Egypte face au Zimbabwe

Initialement prévue au Cameroun, la Coupe d'Afrique des Nations 2019 se tiendra finalement en Egypte cet été en raison de retards dans les travaux. Équipe la plus titrée sur le sol continental, l'Egypte s'est inclinée en finale lors de la dernière CAN disputée en 2017 au Gabon. Lors des qualifications, les Pharaons ont terminé avec un bilan de 4 victoires, 1 match nul et 1 défaite, à la 2place du groupe J derrière la Tunisie mais devant le Niger et l'Eswatini. Mohamed Salah a terminé meilleur buteur de l'équipe avec 4 réalisations. Après un exercice 2017/2018 exceptionnel, le Red a confirmé ses excellentes aptitudes devant le but en finissant co-meilleur buteur de Premier League cette saison.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Zimbabwe dispute la 3Coupe d'Afrique des Nations de son histoire après ses participations en 2004, 2006 et 2017. Lors de la dernière édition, l'équipe a éprouvé de réelles difficultés à bien figurer et a finalement terminé au dernier rang de son groupe avec 1 seul point au compteur et 8 buts encaissés. Sur le papier, l'équipe du Zimbabwe apparaît bien inférieure à son adversaire du jour malgré sa star Musona évoluant à Anderlecht. Après avoir brillé toute l'année sur les pelouses européennes, Mohamed Salah (39 buts en 63 sélections) aura à cœur de se distinguer cet été devant ses supporters. Nous le voyons trouver le chemin des filets lors de ce match d'ouverture de la CAN 2019 face à une équipe du Zimbabwe que l'Egypte devrait pouvoir maîtriser.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Egypte Zimbabwe détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !