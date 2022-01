Pronostic Egypte Soudan : Analyse, cotes et prono du match de CAN 2022

L’Egypte assure face au Soudan

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Annoncé comme l'un des candidats au titre, l'Egypte est très mal rentré dans sa compétition. En effet, les Pharaons se sont logiquement inclinés lors de la 1journée face à un Nigéria dominateur. Les Super Eagles se sont montrés les plus entreprenants et ont remporté les 3 points face aux égyptiens sur un bijou signé Iheanacho (1-0). Les protégés de Carlos Queiroz se sont repris lors de la deuxième journée face à la Guinée Bissau. Comme un symbole, la délivrance est venue du capitaine Mohamed Salah. La super star de Liverpool est venue récompenser la domination de son équipe qui avait touché les montants à 3 reprises. Avec 3 points au compteur, la sélection égyptienne est bien placée pour se qualifier. Les partenaires de Salah vont tout mettre en œuvre pour décrocher un succès qui leur offrirait un ticket pour les 8es. Aux côtés de l'attaquant de Liverpool, on retrouve des joueurs très intéressants comme Elneny, Hegazi ou Mostafa Mohamed. De son côté, le Soudan débute cette dernière journée en dernière position de ce groupe D, avec un seul point au compteur. 125nation au classement FIFA, le Soudan souffre logiquement dans cette compétition. Pour ses débuts dans cette CAN, les Faucons de Jediane ont tenu tête à la Guinée Bissau (0-0) avant d'être surclassés par la puissance des Nigérians (3-1). Avec son penalty face aux Super Eagles, Walieldin Khidir est actuellement le seul buteur des Soudanais dans cette CAN. Avec la qualification en jeu, l'Egypte devrait hausser le ton face à la modeste sélection soudanaise.