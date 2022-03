Pronostic Egypte Sénégal : Analyse, cotes et prono du barrage aller pour la Coupe du Monde 2022

L’Egypte et le Sénégal se neutralisent

Il y a quelques semaines, le Sénégal venait à bout de l'Egypte lors de la séance des tirs aux buts en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette semaine, ces deux excellentes nations vont s'affronter pour décrocher leur billet pour le Qatar 2022. Les Pharaons avaient réussi à se qualifier pour le Mondial russe de 2018 mais ne s'étaient pas vraiment montrés à leur avantage. L'Egypte dispute ces barrages car elle a remporté son groupe des éliminatoires en dominant notamment le Gabon d'Aubameyang. Ensuite, les hommes de Carlos Queiroz ont disputé la CAN. Les Egyptiens ont connu une entrée difficile lors de la Coupe d'Afrique des Nations avec une défaite face au Nigéria (1-0), mais se sont ensuite repris pour dominer la Guinée Bissau (1-0) et le Soudan (1-0). La sélection égyptienne a ensuite eu un parcours très relevé en dominant successivement la Côte d'Ivoire (aux tirs au but), le Maroc (2-1) et le Cameroun (aux tirs au but), ne cédant qu'en finale face au Sénégal. L'homme fort de la sélection égyptienne est évidemment Mohamed Salah, une nouvelle fois prépondérant dans les résultats de son équipe lors de la CAN. Mais la Coupe d'Afrique des Nations avait surtout confirmé surtout la solidité défensive de cette équipe qui, malgré des blessures pour les gardiens, n'avaient encaissé que 2 buts en 7 matchs. Pour épauler le joueur de Liverpool, Queiroz a convoqué Elneny, Trezeguet, El Shenawy ou Mostafa Mohamed. En revanche, l'excellent Hegazy est absent pour blessure.

Le Sénégal, qui avait buté en finale de la CAN 2019 face à l'Algérie, a cette fois réussi à remporter la dernière édition face à l'Egypte. Les Sénégalais sont restés invaincus tout au long de la compétition et n'ont encaissé, comme la sélection égyptienne, que deux buts lors du quart de finale face à la Guinée Equatoriale et contre le Burkina Faso en demi-finale. Les hommes d'Aliou Cissé se montrent très costauds avec Koulibaly en défense centrale et Edouard Mendy dans les cages. Les Lions de la Téranga n'ont pas connu le moindre problème lors des éliminatoires pour le Mondial 2022 en dominant de la tête et des épaules leur groupe, dans lequel on retrouvait également le Togo, la Namibie et le Congo. En pleine confiance suite à son titre au Cameroun, le Sénégal veut se qualifier pour le Mondial 2022 mais est tombé face à un adversaire coriace. Cette opposition aller entre deux nations très proches et très solides, pourrait se terminer sur un nul dans les 90 minutes comme lors de la finale de la CAN il y a quelques semaines.