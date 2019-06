Pronostic Egypte République Démocratique du Congo : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

L’Égypte enchaîne face à la République Démocratique du Congo

Finaliste malheureux de la dernière édition et incapable de sortir de la phase de groupe lors du Mondial Russe, l'Egypte porte de nombreux espoirs sur cette édition de la CAN qui se déroule sur ses terres. Lors de leur entrée en lice, les Pharaons s'en sont remis à un coup de patte de Trezeguet (digne de son homonyme français sur cette action) pour l'emporter face au Zimbabwe en match d'ouverture (1-0). Mohamed Salah, excellent avec Liverpool et vainqueur de la Ligue des Champions, est évidemment la star de cette équipe, et il suscite de nombreuses attentes. Annoncée comme l'autre favori du groupe, la République Démocratique du Congo a déçu pour son premier match. Surpris par l'Ouganda (2-0), les Léopards sont dans l'obligation de s'imposer et comptent sur leurs deux stars Cédric Bakambu et Yannick Bolasie pour y arriver. Obligés de prendre des risques, les Congolais devraient laisser des espaces, qu'apprécient particulièrement Mo'Salah. Sur une série de 3 victoires consécutives (ses 2 matchs de préparation et sa rencontre face au Zimbabwe), l'Egypte soutenue par son bouillant public devrait enchaîner un deuxième succès face à une RDC qui avait déjà déçu en préparation de cette CAN (2 nuls concédés face au Kenya et au Burkina Faso).