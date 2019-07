Pronostic Égypte Afrique du Sud : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

L’Égypte bat l'Afrique du Sud devant ses supporters

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez profiter d'autres Bonus sur ce Égypte - Afrique du Sud :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pays organisateur de cette Coupe d'Afrique des Nations, l’Égypte était bien évidemment considérée comme un sérieux candidat au titre avant même de débuter la compétition. Intraitables lors de la phase de poules, les Pharaons se sont adjugés la tête du classement avec 9 points au compteur. Après une entrée en lice plutôt poussive contre un faible Zimbabwe (1-0), ils ont fait meilleure impression par la suite en prenant le dessus sur la République Démocratique du Congo (2-0) et l'Ouganda (2-0). Véritable leader de cette sélection, l'attaquant de Liverpool Mohamed Salah est soutenu par ses lieutenants Elmohamadi (Aston Villa), Hegazy (West Bromwich Albion), Elneny (Arsenal) et Trezeguet (Kasimpasa).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l'Afrique du Sud va disputer son 1er match à élimination directe de Coupe d'Afrique des Nations depuis 2013. Pas vraiment rassurants dans le groupe D de cette édition 2019, les Bafana Bafana se sont adjugés la 3place de la poule et le dernier ticket qualificatif pour les 8de finale. Défaits par la Cote d'Ivoire lors de la 1journée (0-1), ils ont ensuite battu une sélection namibienne pas au niveau (1-0). Lundi dernier, l'équipe s'est inclinée face au Maroc (0-1) pour clôturer cette phase de poules. Poussée par tout un stade, l’Égypte pourra confirmer ses belles dispositions affichées jusqu'à maintenant en dominant l'Afrique du Sud, qui a montré ses insuffisances face aux grosses nations.- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Egypte Afrique du Sud encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !