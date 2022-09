Pronostic Ecosse Ukraine : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Un Ecosse – Ukraine cadenassé

La Ligue des Nations reprend ce mercredi avec une affiche entre l’Ecosse et l’Ukraine. Ces deux sélections sont actuellement en tête de leur groupe dans la Ligue B. La formation britannique occupe la 2place avec un seul point de retard sur les Ukrainiens. Lors des rencontres précédentes, les hommes de Steve Clarke ont tout d’abord débuté par un succès à domicile face à l’Arménie (2-0). Ensuite, la sélection écossaise a subi un lourd revers en Irlande (3-0) avant de se reprendre lors du match retour face aux Arméniens (1-4). L’Ecosse a toujours les cartes en main pour remporter ce groupe mais se doit de réussir un résultat lors de la réception de l’Ukraine. Ces deux sélections se retrouvent quelques mois après leur opposition en barrage de la Coupe du Monde, qui avait souri à l’Ukraine (1-3). Pour ce rassemblement, Steve Clarke a fait dans le classique avec les convocations des Tierney, McGinn, McTominay, Gilmour, Fraser ou Adams. En revanche, l’Ecosse déplore l’absence de son capitaine Andy Robertson, blessé.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐L’Ukraine vit évidemment des heures compliquées depuis l’invasion du pays par la Russie. Malgré ce drame, la sélection ukrainienne a été toute proche de se qualifier pour le prochain Mondial en ne perdant que lors de la finale face aux Pays de Galles (1-0). En Ligue des Nations, la sélection ukrainienne est invaincue avec un succès en Irlande (0-1) et contre l’Arménie (3-0). En revanche, lors de la dernière journée, les joueurs de Petrakov ont seulement partagé les points avec l’Irlande (1-1) dans un match disputé en Pologne. Contrairement à ce qui était vrai lors match de barrage pour la Coupe du Monde, le championnat ukrainien a repris et le Shakhtar Donestk s’est même illustré en Ligue des Champions. Au niveau de l’effectif, Petrakov s’appuie sur ses cadres avec les Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov ou Malinovskyi. En revanche, le Gunner Zinchenko est absent tout comme le milieu de terrain Shaparenko. Révélation de ce début de saison, Mudryk sera du déplacement en Ecosse. Cette opposition entre une sélection écossaise pas spécialement réputée pour son allant offensif et une Ukraine qui cherche à conserver son avance au classement pourrait offrir un match fermé avec moins de 3 buts dans la rencontre. L'Ukraine n'a d'ailleurs encaissé qu'1 but sur ses 3 premiers matchs dans cette poule.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Ecosse Ukraine détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !