Pronostic Ecosse Slovaquie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations B

Un Ecosse – Slovaquie avec peu de buts

L’Ecosse et la Slovaquie font partie des sélections qui disputeront le dernier tour des barrages de rattrapage pour le prochain championnat d’Europe. Les Ecossais se sont imposés mercredi lors de la séance des tirs aux buts face à Israël (0-0 dans le temps réglementaire) et affronteront la Serbie pour une place à l’Euro. Les hommes de Steve Clarke avaient terminé en 3position de leur groupe de qualification, assez loin de la Belgique et de la Russie. En Ligue des Nations, les partenaires d’Andy Robertson ont fait un nul à domicile face à Israël (1-1) avant de s’imposer en République tchèque (1-2). L’Ecosse montre de bonnes aptitudes défensives mais manquent de talent offensivement.chezjusqu’au 4 novembre seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Slovaquie doit également son salut à une excellente séance de tirs aux buts face à l’Irlande. Les partenaires de Marek Hamsik présents en France, espèrent pouvoir retrouver l’Euro et devront pour cela s’imposer face à l’Irlande du Nord en novembre. Battue par son rival tchèque lors de la 1journée de cette nouvelle LdN (1-3), la Slovaquie est ensuite allée chercher le nul en Israël (1-1). A l’image de l’Ecosse, la Slovaquie est loin de se montrer brillante sur le plan offensif. Pour cette rencontre, on devrait voir un match fermé avec moins de 3 buts dans la rencontre.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Ecosse Slovaquie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !