Pronostic Ecosse Israël : Analyse, cotes et prono du Barrages pour l'Euro 2020 2021

L’Ecosse confirme face à Israël !

Lors du dernier championnat d'Europe en 2016, l'Ecosse était la seule sélection britannique absente des débats. Les Ecossais veulent cette fois prendre le bon wagon et doivent s'imposer dans un premier temps face à Israël, puis contre le vainqueur de Norvège-Serbie. Les hommes de Steve Clarke ont fini troisième de leur groupe de qualification pour l'Euro, bien loin de la Belgique et de la Russie, largement supérieurs. Les partenaires d'Andy Robertson sont en revanche sur une excellente dynamique puisqu'ils sont invaincus lors des 5 derniers matchs avec un très bon bilan de 4 victoires pour un nul. Les Ecossais veulent profiter de cette confiance pour se défaire d'Israël. La bande à Steve Clarke est consciente que si elle parvient à maitriser le duo d'attaquants composé de Zahavi et Dabbur, elle fera un grand pas vers la finale de ces barrages. La sélection israélienne a terminé 5(sur 6) dans son groupe de qualification pour l'Euro, derrière la Pologne, l'Autriche, la Macédoine du Nord et la Slovénie. Lors du dernier rassemblement, la sélection de Willi Ruttensteiner a fait deux matchs nuls face à la Slovaquie (1-1) et … l'Ecosse (1-1). A domicile et en confiance, les Ecossais semblent en mesure de s'imposer face à une sélection traditionnellement en difficulté en déplacement.